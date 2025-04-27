Mor Pere Bellmunt i Beà, erudit cultural de Juneda
Pere Bellmunt i Beà, figura primordial en la cultura de Juneda i les Garrigues durant la segona meitat del segle XX i principis del XXI, va morir ahir. Nascut a Juneda el 1932, Bellmunt es va forjar com un erudit autodidacte, amb una curiositat insaciable per les arrels del seu entorn. La seua passió per l’arqueologia el va convertir en un divulgador clau del passat romà i prehistòric de la comarca, però el seu vincle amb la terra anava més enllà de l’acadèmic: era un vincle emocional, reflectit en la seua poesia i el seu compromís cívic.