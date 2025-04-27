PARTITS
Premis República per a Cuixart i el Centre d’Estudis de les Garrigues
La Sala l’Abadia d’Arbeca va acollir ahir l’entrega dels Premis República d’ERC, que distingeixen persones i entitats pel seu treball en favor de la llibertat, la cultura i la justícia social. La periodista Txell Bonet va recollir el premi Víctor Torres, atorgat a la seua parella, Jordi Cuixart. El premi Victorina Vila va ser per al Centre d’Estudis de les Garrigues i el Països Catalans, per a La Bressola de la Catalunya Nord. Va participar en l’acte el president d’ERC, Oriol Junqueras.