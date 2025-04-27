TRADICIÓ
Verdú estrena la Mulassa en honor a la seua antiga fira d’animals
Recuperada després de 50 anys, amb bestiari popular
L’Associació Cultural Xercavins va celebrar ahir la primera Fira de Verdú, un nou certamen que pretén recuperar l’esperit de l’antiga Fira d’Animals de Peu Rodó que durant 600 anys es va celebrar a la localitat. Coincidint amb la seua desaparició fa 50 anys, han volgut recuperar aquesta festa de forma diferent. En aquesta ocasió sense animals vius, sinó amb una mostra del bestiari popular d’animals de peu redó. Allà van estrenar la Mulassa, el seu nou element festiu construït per Jordi Arnau Espuga, de les Borges Blanques. Guillem Boleda, membre de Xercavins, va explicar que l’objectiu “és recordar als més petits la història i la importància de la fira, que va ser el Mobile World Congress de l’època”.
Centenars de persones es van reunir a la plaça Bisbe Comelles per veure ballar la Mulassa per primera vegada i la cercavila amb altres figures com la de Salou, Cappont, els Pallaresos o els Cavallets de Tàrrega. La fira també va comptar amb 15 parades d’artesania, tallers i una exposició de l’antiga fira.