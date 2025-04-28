Obres per a una mobilitat més segura a l’LV-3342
Inverteixen 297.000 euros a renovar el paviment i ampliar voreres
L’ajuntament d’Anglesola i la Diputació de Lleida porten a terme una actuació per aconseguir una mobilitat més segura a la carretera LV-3342 al seu pas per l’interior d’aquest municipi de l’Urgell, concretament des de la connexió amb l’A-2 fins a la connexió amb la C-53.
Els treballs se centren a renovar el paviment, que es trobava molt deteriorat, construir dos trams de voreres al tram urbà de la carretera i ampliar-ne altres de ja existents, col·locar una barana de protecció i instal·lar reductors de velocitat del tipus esquena d’ase (elevacions a la calçada).
L’actuació compta amb una inversió de 297.000 euros, finançada entre la diputació de Lleida amb 257.000 euros –ja que és el titular de la via– i l’ajuntament d’Anglesola amb 39.500 euros. El projecte compta amb un termini d’execució de dos mesos i mig.
Per la seua banda, l’alcaldessa, Carme Miró, va destacar la importància d’aquesta obra per millorar la seguretat viària. Així, Miró va recordar que es tracta d’una via molt transitada perquè és l’accés directe a l’autovia.