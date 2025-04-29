La Diputació de Lleida prorroga els terminis de pagament de taxes i convocatòries d’ajuts arran de l'apagada
Els sistemes informàtics i de comunicacions han reprès l'activitat al llarg del matí
La Diputació de Lleida prorrogarà els pagaments de taxes i impostos i els terminis de les convocatòries d'ajuts que finalitzen aquests dies per tal d'evitar que els efectes de l'apagada elèctrica d'aquest dilluns comportin la generació de recàrrecs o que no permetin poder entrar dins del termini establert la documentació requerida dels ajuts. La decisió l'ha pres el govern de la corporació aquest dimarts en la reunió d'urgència amb el cos de directius i habilitats nacionals per seguir els treballs de recuperació dels sistemes informàtics i de comunicacions i abordar les incidències que el tall elèctric ha ocasionat.
A causa de l'apagada de dilluns, els sistemes propis de la Diputació de Lleida es van anar apagant de manera controlada per garantir la seguretat en la seva represa, que s'ha pogut efectuar de forma ordenada al llarg del matí de dimarts.
Prèviament a la reunió d'urgència, el president de l'ens, Joan Talarn ha contactat amb les alcaldies de Ponent, Alt Pirineu i Aran, així com amb els grups de l'oposició, per posar la Diputació a disposició dels municipis, que han traslladat incidències menors, moltes d'elles vinculades amb la potabilització de les aigües per no disposar de corrent elèctric.
Joan Talarn ha agraït la feina de les alcaldies en favor dels seus veïns i veïnes, així com la coordinació amb la Generalitat en una crisi inèdita.