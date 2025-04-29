Oliana culmina la renovació del centre
L’ajuntament també millorarà el camp de futbol. Les dos actuacions tenen un pressupost de 859.000 euros
L’ajuntament d’Oliana preveu portar a terme una actuació de reforma del carrer Vall de Dalt, que es troba actualment en una situació de deterioració important del paviment. El projecte contempla impermeabilitzar la totalitat del carrer i renovar el sistema del clavegueram. Els treballs suposaran una inversió de 469.000 euros, segons ha avançat l’alcalde, Ricard Pérez. Per fer front a l’actuació, el consistori destinarà la meitat dels 450.000 euros que rebrà en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) de 2025 a 2029 i de manera paral·lela busca altres línies de finançament.
Una vegada finalitzin aquests treballs conclourà també la millora del centre històric d’Oliana, que ha inclòs la reforma dels carrers Vall de Baix, Major i la plaça del Lledoner, on també han actuat per estabilitzar la muralla medieval.
L’altra meitat de la subvenció servirà per instal·lar gespa artificial al camp de futbol municipal. El projecte està redactat i s’ha pressupostat en 390.000 euros. Pérez ha explicat que també busca finançament per tirar endavant aquesta obra.
D’altra banda, l’ajuntament ha iniciat una ronda de reunions amb els veïns per estudiar les necessitats que tenen i les millores que els agradaria que l’ajuntament executés.
L’alcalde va explicar que tiraram endavant una actuació important per millorar la senyalització i per habilitar zones de descans al llarg del carrer.
“Els veïns han expressat la necessitat de nous bancs o àrees de descans perquè es tracta d’un carrer molt llarg amb un desnivell important i tant quan passegen com quan porten la compra necessiten poder parar-hi”. va assenyalar.