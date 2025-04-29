Subhasten una excavadora per valor de 3.000 euros
L’ajuntament de Guils de Cerdanya acaba de treure a subhasta una màquina excavadora de propietat municipal. El consistori ha obert el procediment, a través del sistema de presentació d’ofertes en sobre digital. El valor mínim de sortida de la licitació està fixat en un import de 3.000 euros. Es tracta d’un vehicle de la marca Caterpillar que el consistori ja no necessita per al servei públic.
Les bases detallen que l’estat actual de la màquina excavadora “no permet el seu funcionament normal i/o la conducció” per tenir problemes de “pèrdua d’aigua del radiador”. També especifiquen que “no arranca” i apunten a un “possible problema d’un pistó enganxat”. L’excavadora acumula un total de 9.916 hores de funcionament. Els interessats tenen temps de presentar la licitació fins al dia 12 de maig.