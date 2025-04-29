Teatre que no deixa indiferent
La companyia amateur A Tota Teta de la Seu ha tornat a pujar a l’escenari amb l’obra ‘Mama!’ després de set anys d’inactivitat. És un grup amb 13 dones que col·labora amb causes solidàries
La companyia A Tota Teta ha tornat als escenaris de la Seu amb el muntatge Mama!, una comèdia amb un rerefons familiar protagonitzada per tretze dones i un home, i que va representar la seua última funció diumenge. El treball d’aquest grup de teatre amateur de la Seu, majoritàriament femení, ha estat dirigit en aquesta ocasió per l’actor i creador local Joel Pla, de l’Escola de Teatre de la capital de l’Alt Urgell.
Pla ha fusionat diverses escenes curtes, de caràcter còmic, per aconseguir una obra dinàmica i divertida que no va deixar indiferents els prop de mil espectadors que han passat per alguna de les tres sessions al teatre de La Salle.
Aquesta obra va suposar el retorn als escenaris, després de més de set anys d’inactivitat, d’aquest grup de teatre, que sempre destina part de la recaptació de les representacions a iniciatives solidàries locals. A Tota Teta va nàixer l’any 2009 a la Seu amb la finalitat de passar-ho bé i col·laborar en obres socials amb els diners recaptats de les funcions. El van crear Cèlia Morales, Sònia Moreno, Anna Moreno, Laura Sánchez, Alba Vallejo, Gemma Besolí, Tota Parejo, Joana Teruel, Marisa Puy i Joan Barquero. En aquesta ocasió se’ls han sumat també filles d’algunes de les actrius que han format i continuen formant el grup. Es tracta d’Aran, Arlet, Íria i Martina. Les entrades anticipades tenien un cost de 10 euros i l’accés a taquilla, 12 euros.