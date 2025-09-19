SEGRE

Restablerta la circulació de trens d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona

Una vegada extingit l’incendi entre Guadalajara i Sòria

Imatge d’arxiu d’un tren AVE a Lleida

Imatge d’arxiu d’un tren AVE a Lleida

Lluís Serrano
Publicat per
redacción

Creat:

Actualitzat:

Una vegada extingit l’incendi i revisada la infraestructura, Adif ha informat que s’ha restablert la circulació de trens de la línia d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona. La circulació quedava interrompuda per ambdues vies entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) i Medinaceli (Sòria) per un incendi pròxim a la via.

Des de Renfe asseguren que una vegada controlat l’incendi entre Alcolea del Pinar i Medinaceli i comprovada la seguretat de la circulació ferroviària, es reprèn el servei en les línies d’Alta Velocitat afectades. Els trens detinguts aniran recuperant gradualment la marxa.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking