Restablerta la circulació de trens d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona
Una vegada extingit l’incendi entre Guadalajara i Sòria
Una vegada extingit l’incendi i revisada la infraestructura, Adif ha informat que s’ha restablert la circulació de trens de la línia d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona. La circulació quedava interrompuda per ambdues vies entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) i Medinaceli (Sòria) per un incendi pròxim a la via.
Des de Renfe asseguren que una vegada controlat l’incendi entre Alcolea del Pinar i Medinaceli i comprovada la seguretat de la circulació ferroviària, es reprèn el servei en les línies d’Alta Velocitat afectades. Els trens detinguts aniran recuperant gradualment la marxa.