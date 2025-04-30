Atacar les tempestes amb onades d’acetilè: els canons antigranís proliferen entre els fruiters
N’instal·len dos a Saidí mentre que a Fraga segueix en l’aire la legalització d’un altre
Els canons antigranís proliferen al Baix Cinca, on la instal·lació de dos artefactes a Saidí se sumen al de l’empresa Sarraseca a la partida de Vincamet, la legalització urbanística del qual fa un any que tramita l’ajuntament de Fraga encara que la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha deixat clar que no té autorització.
Els dos canons es troben en dos parcel·les de fruiters del polígon 21 de Saidí, entre l’Horta de Muro i la Vall de Banyils.
Es tracta d’instal·lacions similars a la de Vincamet, d’uns deu metres d’altura i amb l’anagrama de Grupo Spag, una empresa valenciana que fabrica canons antigranís, entre altres artefactes.
Segons l’empresa, es tracta d’aparells que ataquen les tempestes de granís emetent onades d’acetilè, que garanteixen una cobertura de 80 hectàrees i que funcionen amb un sistema d’IA (intel·ligència artificial) que “detecta el núvol amb granís i automàticament es posa en funcionament” per llançar “l’onada de xoc a la potència i freqüència determinada” i que “una vegada acabat el sistema per si sol s’apaga”.
Fonts de l’ajuntament de Saidí van assegurar no tenir cap tipus d’informació sobre la instal·lació dels canons antigranís. Tampoc no els ha estat comunicada la seua ubicació.
Fa set anys que la CHE, organisme competent en matèria de cicle de l’aigua, no autoritza la instal·lació de canons antigranís. Es “va entendre que no era procedent autoritzar ni denegar una instal·lació que no sembla evitar l’aigua precipitada”, van concloure els informes sol·licitats en diverses institucions.