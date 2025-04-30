Catigat: bicicleta, comarca i inclusió
La pedalada popular pel Pla d’Urgell va atreure 870 participants diumenge passat. Ivars d’Urgell va ser la seu d’aquesta activitat, que va comptar amb la col·laboració d’uns 300 voluntaris
La pedalada popular Catigat, celebrada a Ivars d’Urgell diumenge, va congregar 870 participants, consolidant-se com una de les cites més destacades del calendari ciclista del Pla d’Urgell. Aquesta edició, la setzena, va comptar amb la participació de 21 atletes de la Federació ACELL, que van aportar un enfocament inclusiu a la jornada. Respecte a la participació femenina, van ser 138 les inscrites, un 19%.
Els participants van poder elegir entre tres recorreguts, de 45, 75 i 105 quilòmetres. Aquest últim va ser l’únic que va passar per tots els municipis del Pla. A més, es va celebrar la Catigat Kids, una versió adaptada per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys amb 115 inscrits. Pel que fa a la procedència dels participants, un 29% (211 persones) van ser residents del Pla d’Urgell.
El president de la Catigat, Àlex Mases, va destacar que l’èxit de la jornada va ser possible gràcies a l’esforç dels més de 300 voluntaris que van col·laborar en l’organització. Per la seua part, l’alcalde d’Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, va subratllar l’honor que el municipi fos la seu de la jornada i va destacar que aquest any Ivars d’Urgell serà també seu d’altres activitats com el premi de poesia Maria-Mercè Marçal al juny i el festival de la cultura japonesa Matsuri de Ponent al maig.
La vetllada també va servir per presentar la banda sonora dedicada a aquesta pedalada del Pla d’Urgell.