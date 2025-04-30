TRIBUNALS
“Els diners que rebien per Bizum quadraven amb el tràfic de cocaïna”
Els Mossos, que els van decomissar 21.520 euros en efectiu, afirmen que una parella de Rialp venia estupefaents a la comarca. Els acusats ho neguen
Una desena d’agents dels Mossos d’Esquadra van declarar ahir davant de l’Audiència de Lleida com van portar a terme la investigació a una parella de Rialp, de 33 i 30 anys, acusada de dedicar-se al tràfic de cocaïna a la comarca, i que s’enfronten a sengles condemnes de cinc anys de presó. Van ser arrestats el juliol del 2023, després d’una investigació de diversos mesos. Al seu domicili van trobar un paquet amb 95 grams de cocaïna, embolcalls preparats per a la venda i 21.520 euros en diners en efectiu, part dels quals en una caixa tancada amb clau. En el buidatge de l’ordinador de l’investigat van detectar, segons l’escrit d’acusació, més de 460 transaccions a través de la plataforma de pagament de Bizum per un valor total de 20.782 euros. “Els imports quadraven amb el preu de mig, un gram i dos grams de la cocaïna i, al nostre parer, els dos es dedicaven a aquest negoci”, va explicar l’instructor de la investigació. Va afegir que “hi havia converses en les quals acordaven un lloc i una hora i moltes vegades els pagaven per avançat amb Bizum”. A més, va assegurar que “amb els suposats clients utilitzaven un argot propi per referir-se a la droga com “vull una pel·lícula” o “tens cervesa, gran o petita?”. També van escorcollar la discoteca que ell regentava a Sort. A més, per Sant Joan li van interceptar 1.000 euros a la cartera després de llançar alguna cosa al riu –suposen que era una bossa amb cocaïna– quan baixava de Llavorsí.
L’acusat, que està en presó preventiva, va afirmar que els diners decomissats al domicili, els 90.000 euros que tenia en un compte i les transaccions per Bizum eren fruit del seu negoci en el lleure nocturn, van afegir que no es dedicava a vendre droga encara que era consumidor de marihuana i cocaïna. Per la seua part, la dona –que està en llibertat provisional– va negar que trafiqués i va dir que tenia moltes discussions amb la parella per la seua addicció. L’advocat de l’acusat, Daniel Ibars, va demanar la nul·litat de les actuacions perquè l’escorcoll al domicili de l’acusat es va fer sense presència d’un advocat quan ja estava sent investigat judicialment. El lletrat de la dona va demanar l’absolució o que, subsidiàriament, sigui condemnada com a còmplice.