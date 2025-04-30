L’odissea de 21 hores dels passatgers del tren encallat a l’Albi per tornar a Barcelona
Fins a mig matí no van arribar dos busos i els viatgers van lamentar la falta d’informació per part de Renfe. Més de la meitat va buscar alternatives per tornar amb taxis, familiars i amics
Els 590 passatgers del tren Avlo que cobria la ruta Madrid-Barcelona van poder finalment ahir reprendre el seu viatge fins a la capital catalana després de romandre més de 21 hores a l’Albi, a conseqüència de l’apagada que va afectar tota la península Ibèrica dilluns. “Renfe ens va deixar tirats i estem en desacord amb el fet que ens obliguessin a baixar del tren. El tracte al poble ha estat exquisit i no ens ha faltat de res, però crec que l’operatiu s’hauria pogut organitzar al tren fins que es recuperés el servei i ara ja estaríem en destinació”. Així es va manifestar ahir l’Albi Luz Díaz, de Madrid, mentre esperava els busos que l’havien de portar fins a Barcelona.
“Fins a les vies van arribar veïns que ens van pujar als seus cotxes, encara que Mossos, Rurals i Bombers ens van trobar perquè els ho van explicar els primers viatgers que van arribar al poble caminant. No sabíem on érem. La informació de Renfe deixa molt a desitjar. Ens van abandonar”, va explicar María Robles, de Màlaga. Molts dels viatgers, més de la meitat, van optar per buscar alternatives pròpies per arribar a la capital catalana davant de la incertesa, arribant a pagar fins a 280 euros per trajecte amb taxi per continuar el seu camí.
Al voltant de les 11 del matí dos autobusos van traslladar els viatgers que quedaven a l’Albi fins a l’estació de Sants. “Ens hem sentit sols com a poble. És indignant i vergonyós que després de 20 hores no s’hagi proporcionat cap bus ni informació clara als passatgers”, va dir l’alcaldessa, Anna Feliu. Amb 760 habitants, l’arribada de gairebé 600 persones va suposar duplicar la població, que va demostrar una extraordinària solidaritat.
La situació de l’Albi contrasta amb el que va passar a Saidí, on un altre tren va quedar atrapat en direcció a Madrid. En aquest cas, la Diputació d’Osca va habilitar autobusos dilluns a la nit per traslladar els viatgers.
“El poble es va mobilitzar al veure arribar persones desorientades”
“Els veïns de l’Albi es van mobilitzar ràpidament al veure arribar persones desorientades amb maletes. Hi va haver molts voluntaris que van anar a veure on era el tren per portar la gent”, va assenyalar l’alcaldessa, Anna Feliu. Va destacar que entre els viatgers hi havia “persones grans, amb cadires de rodes i tota mena de problemàtiques”. No va ocultar la seua indignació amb Renfe i Adif: “Tenien 590 clients abandonats que hem hagut de rescatar gent del poble.” Va lamentar que “gairebé 24 hores després van arribar dos autobusos”, quan molts ja havien buscat alternatives pel seu compte per arribar a Barcelona. “Tenim gent aquí de Singapur, l’Argentina, els EUA. Gent que no sap on és. Hem intentat donar-los el màxim benestar juntament amb la Creu Roja, Protecció Civil, Mossos i Bombers.” La situació es va complicar a l’esgotar-se el subministrament d’aigua del dipòsit local perquè “no podíem bombar al no tenir electricitat”, va dir.