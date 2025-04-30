Rodalies recupera el servei a totes les línies
En algunes estacions poden no funcionar correctament els sistemes d'informació i venda per avaries provocades per l'apagada a elements tecnològics de la xarxa
El servei de Rodalies ha quedat restablert a totes les línies abans de les nou del matí d'aquest dimecres, un cop solucionada una incidència a l'R3, que era l'única que mantenia un tram sense recuperar després de l'apagada.
A les sis del matí s'havia restablert el tram de l'R3 entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll, i entre Ripoll i Puigcerdà s'ha gestionat un servei d'autobusos. Cap a les 7.20, una avaria ha obligat a tallar el tram entre Vic i Ripoll i l'R3 només operava entre Vic i l'Hospitalet i entre Ripoll i Puigcerdà. Passades les 8.30 hores, Renfe ha informat que s'havia recuperat el servei a tota la línia. D'altra banda, a l'R4 sud hi ha servei per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca per una incidència entre els Monjos i l'Arboç.
La companyia ferroviària ha informat que en algunes estacions poden no funcionar correctament els sistemes d'informació i venda per avaries provocades per l'apagada a elements tecnològics de la xarxa. Tècnics estan treballant per substituir peces malmeses i reparar els danys al sistema, ha assegurat.
Renfe va informar aquest dimarts que treballaria tota la nit per recuperar l'oferta habitual a Rodalies, després de les dificultats que va tenir per restablir el servei l'endemà de l'apagada. A la nit, s'havien restablert amb serveis mínims la línia R1 (entre Molins de Rei i Maçanet Massanes), l'R2 (entre Castelldefels i Granollers Centre), l'R2 Nord (entre l'aeroport del Prat i Maçanet Massanes), l'R3 (entre l'Hospitalet i Puigcerdà), l'R4 (entre Sant Vicenç de Calders i Manresa) i l'R11 (entre Barcelona i Portbou).