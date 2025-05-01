PARTITS
Comes i Bombardó opten a dirigir ERC a Lleida i el Pirineu
Les regionals celebraran un congrés els dies 16 i 24 de maig
Esquerra Republicana de Catalunya ha convocat aquesta setmana eleccions per renovar la direcció regional a Lleida i Carles Comes, el seu actual president, es perfila per repetir en el càrrec. La votació se celebrarà en el marc d’un congrés regional el proper 16 a Agramunt i ahir va començar el termini per presentar candidatures. Si bé no es descarta que hi hagi més d’una opció, el que és segur és que Comes, alcalde de Torrelameu, encapçalarà una llista amb bona part de la permanent actual i algunes cares noves.
Comes va ser president d’ERC a Lleida entre 2011 i 2019 i va recuperar de nou el càrrec l’octubre del 2023 després d’imposar-se a Miquel Serra i Xavier Eritja. Els republicans renovaran també el partit al Pirineu, presidit per Marian Lamolla, de la Seu. Lamolla no optarà a la reelecció en el congrés que se celebrarà el dia 24 (encara per convocar) i Roser Bombardó, alcaldessa de Montellà i Martinet i exdirectora general de Polítiques de Muntanya, optarà a substituir-la. En les últimes setmanes s’ha estudiat el nom d’Eva Fiter, de Tremp i directora en l’anterior Govern d’ERC de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, per optar a la presidència d’ERC al Pirineu encapçalant una candidatura alternativa. Tanmateix, Fiter no ha confirmat ara per ara aquesta possibilitat.