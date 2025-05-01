L’Espluga Calba denuncia les caigudes constants de la telefonia
Davant la conselleria de Política Digital per interrupcions a internet i la TDT
L’ajuntament de l’Espluga Calba ha decidit denunciar davant del departament de Política Digital de la Generalitat les contínues interrupcions del servei de telefonia, sovint associades a altres de l’accés a internet i en ocasions simultànies a altres de l’emissió de TDT, que han estat patint de manera repetida el veïnat i les empreses locals en els darrers mesos.
“Mig poble va estar de dijous a dilluns sense cobertura, amb tot el que això suposa”, explica Lluís Amat, regidor de Promoció Econòmica de l’Espluga, qui lamenta que “l’ajuntament no té mitjans ni competències per intervenir en aquest afer”.
A l’Espluga hi ha dos antenes repetidores de senyals de telefonia. Una que dona servei per a les companyies Orange i Vodafone i els seus respectius grups de marques filials, associades i usuàries de les seues xarxes: Yoigo, Jazztel, Simyo, Pepephone, Lycamobile, Lebara i Llamaya en el primer cas i Lowi, Finetwork i Lebara en el segon. La segona fa el mateix per a les companyies de Movistar i Adamo, amb O2 com a segona marca en el primer cas.
“Donen problemes els dos, però més sovint el primer. Quan un s’avaria es queda mig poble sense servei”, exposa el regidor, que recorda com aquest repetidor inclou “un calaix amb la tecnologia TDT”. Això, afegeix, fa que “quan hi ha una avaria amb qualsevol companyia, automàticament, o amb més probabilitat, afecta la TDT”.
L’àrea d’afectació és sempre de mig poble, o tot sencer si fallen els dos pals alhora, en funció de quin dona servei en funció de l’orografia local.
La freqüència amb què es donen les interrupcions està provocant problemes en diversos àmbits. “Ja no és només que no puguis trucar per telèfon o veure una sèrie de Netflix. Afecta també les possibilitats de poder teletreballar de diversos veïns”, assenyala.
“Alguns veïns ens preguntaven aquests dies si seria possible garantir l’accés a internet en els propers mesos per, en funció d’això, decidir si podien o no instal·lar-se i teletreballar des del poble”, anota. “Per Setmana Santa, per exemple, va ser impossible”, afegeix el regidor.
Les queixes per la deficient qualitat del servei de telefonia, com passa també amb el d’internet i amb el subministrament elèctric, són relativament freqüents a les zones rurals de la província de Lleida, tant a les comarques del Pirineu com a les del pla.
“Partim de la base que si contractes un servei te l’han d’oferir per complet. Si falla alguna cosa puntualment, es pot entendre. Però si comença a fallar sovint, això indica que passa una cosa greu”, apunta Amat.