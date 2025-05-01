Part dels CAP, sense servei de telefonia durant unes hores
Una part dels centres d’Atenció Primària (CAP) de tot Catalunya no van poder rebre ni emetre trucades durant diverses hores a causa d’una caiguda del servei del seu proveïdor de telefonia, segons va informar el departament de Salut. Fonts de la delegació de la conselleria a Lleida van indicar que en aquesta regió sanitària alguns ambulatoris sí que podien rebre trucades però tenien problemes per fer-les. En canvi, els telèfons per a urgències van funcionar normalment. Van detallar que la incidència va quedar resolta de forma general cap a les 18.30 hores.
Per la seua part, fonts de la delegació de Salut al Pirineu van manifestar que durant el matí hi va haver “afectacions intermitents” en la telefonia i que cap a les 14.30 hores la situació va quedar normalitzada. Durant la incidència, Salut va recordar que els usuaris podien trucar al 061 Salut Respon per a qualsevol consulta urgent o per resoldre dubtes. Així mateix, va demanar disculpes per les molèsties causades.