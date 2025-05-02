Reclamen recuperar el projecte de connexió de Guissona amb l’Eix Transversal
Les carreteres que uneixen aquesta localitat amb la C-25, passant per Vicfred i Portell, tenen menys de sis metres d’ample. El pas constant de vehicles pesants deteriora el ferm d’aquestes vies
L’ajuntament de Guissona reclama a la Generalitat recuperar el projecte per millorar l’accessibilitat d’aquesta localitat amb l’Eix Transversal (C-25). Es tracta d’una reivindicació que el territori va formular fa més de 20 anys. El maig del 2008, la Direcció General de Carreteres va encarregar la redacció del projecte, que va acabar paralitzat. Per això, en l’últim ple es va aprovar per una unanimitat la moció d’ERC per instar el Govern a reprendre el projecte.
Per accedir a l’Eix Transversal des de Guissona, la ruta més ràpida i curta és la que va per la LV-3201 i discorre per Vicfred, les masies dels Hostalets i Portell fins arribar a l’encreuament entre les poblacions de Ferran i Sant Ramon. Allà s’accedeix a la C-25. El regidor d’ERC Josep Antonijuan va detallar que, en tot aquest recorregut de 14 quilòmetres de longitud, cap calçada no té més de sis metres d’ample. Totes aquestes carreteres pertanyen a la xarxa viària de la Diputació, a excepció d’un tram de nou quilòmetres propietat de l’ajuntament de Sant Guim de la Plana.
Antonijuan va explicar que “la connexió amb l’Eix Transversal és vital per al municipi de Guissona, perquè ja no és una zona exclusivament agrícola i la seua industrialització requereix connexions ràpides amb la resta de comarques de Catalunya i amb el sud de França”. Va insistir que les actuals carreteres locals i provincials que s’utilitzen per accedir a la C-25 “no són aptes” per absorbir el trànsit constant de vehicles pesants que en deterioren el ferm. Aquest deteriorament fa que molts transportistes optin per accedir a l’Eix a Cervera, la qual cosa representa 15 quilòmetres de recorregut extra.
El projecte que l’ajuntament demana reprendre també contemplava un nou enllaç a l’Eix Transversal entre Sant Ramon i Calaf al punt quilomètric 98, on ja hi ha un pont sobre la C-25. L’alcalde, Jaume Ars, va destacar que es tracta d’“un projecte necessari” per a Guissona i va recordar que, en les últimes reunions amb la Generalitat o la Diputació, insisteixen en la necessitat de millorar les connexions. El 13 de juny del 2002, els alcaldes de Guissona, Sant Guim de la Plana, Pujalt, Massoteres, Torrefeta i Florejacs, Calonge de Segarra, Ivorra i Calaf van firmar un manifest reclamant a la Generalitat un nou enllaç a l’Eix.
L’ajuntament tanca el 2024 amb un superàvit d’1,2 milions
L’ajuntament de Guissona ha tancat els comptes del 2024 amb un superàvit d’1,2 milions d’euros que s’incorporaran al romanent de tresoreria, que suma uns 4 milions d’euros. L’alcalde, Jaume Ars, es va mostrar satisfet i va explicar que el consistori portarà a terme diferents modificacions de crèdit “perquè entenem que aquest romanent ha de revertir en la ciutadania i en l’aplicació de polítiques de treball i atenció als ciutadans, per cobrir totes les necessitats que tenim a Guissona”. En l’últim ple es va fer una primera modificació de crèdit de més de 300.000 euros. D’aquesta suma, un total de 83.000 euros correspon a la subvenció del 2 per cent cultural que l’ajuntament va rebre per part del Govern d’Espanya per portar a terme els treballs d’estabilització de l’Obra de Fluvià, un antic palau d’estil gòtic renaixentista.