Tornen a fer funcionar 'La Rúbia', la locomotora dièsel i la vagoneta que circulava a 2.000 metres d’altura al Pirineu
Estava parada des dels anys 80 i ara l'ajuntament de la Torre de Capdella es planteja crear un petit recorregut turístic
El Museu Hidroelèctric de Capdella ha tret de la vitrina del museu la locomotora dièsel i la vagoneta coneguda popularment com ‘La Rúbia’ i l’ha tornat a fer circular. Més d’un centenar d’aficionats al ferrocarril, amants de la història industrial i famílies han pogut fer un petit trajecte a sobre de la vagoneta o conduir la locomotora. Aquest vehicle va circular a més de 2.000 metres d’altura durant la construcció del salt hidroelèctric de Capdella i servia per transportar els treballadors. Va funcionar des del 1012 fins a la dècada de 1980. L’alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, ha explicat que vol convertir ‘La Rúbia’ en un reclam turístic i crear un petit recorregut turístic per on pugui circular periòdicament.
La locomotora i la vagoneta ja es van treure de la vitrina del museu l’any passat. En aquella edició solament es va engegar per comprovar que el motor encara funcionava. Aquest any, s’ha engegat i s’ha fet circular per un petit trajecte d’uns vint metres. L’alcalde Dalmau, veient l’interès que desperta entre la gent, ha dit que aquest recorregut s’ampliarà en un futur i també els dies de funcionament.
Amb més de setanta anys de servei, ‘la Rúbia’ va funcionar des de 1912 fins a la dècada de 1980 i va tenir un paper clau en l’obra hidroelèctrica més ambiciosa de la Vall Fosca. A les vitrines del Museu Hidroelèctric de Capdella fa tretze anys que hi està exposada.
Casualment, l'alcalde de la Torre de Capdella va ser un dels últims conductors de la locomotora i ha explicat que la locomotora arrossega una vagoneta, coneguda popularment amb el nom de 'La Rúbia'. Originàriament, la vagoneta era de color groc, el mateix color que els taxis de la Pobla de Segur i per la similitud de color van començar a referir-s'hi amb aquest nom.
La locomotora i la vagoneta aquest divendres han recorregut uns pocs metres, per demostrar que encara funciona. Antigament feia un trajecte de gairebé 5 quilòmetres. Això no obstant, l'alcalde ha dit que aquest acte no ha de quedar en un fet simbòlic i des de l'Ajuntament estudiaran la viabilitat de fer un petit recorregut turístic, entorn del Museu Hidroelèctric, perquè 'La Rúbia' altre cop torni a circular per la Vall Fosca o a la zona del telefèric d’Estany Gento.