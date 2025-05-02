Un cementiri de la Segarra, de concurs
El cementiri de Montornès és l’únic de Lleida que ha quedat finalista en el IX Concurs de Cementiris d’Espanya impulsat per Enalta . Va ser construït per Josep Balcells, un veí de la localitat que a finals del segle XIX va fer fortuna a les Amèriques
Montornès de Segarra posseeix una petita gran joia modernista: el seu cementiri, de finals del segle XIX. El monument ha estat seleccionat com un dels quinze finalistes del IX Concurs de Cementiris d’Espanya impulsat per la companyia funerària Enalta. És l’únic de les comarques de Lleida que ha estat nominat, en aquest cas, en la categoria de millor cementiri per la seua riquesa artística, històrica i social, per la seua singularitat i conservació.
L’alcalde, Dionís Oña, es va mostrar orgullós que el cementiri sigui un dels finalistes del certamen. “Té molta potencialitat des del punt turístic”, va dir, i va recordar que el turisme de cementiris està en auge.
Va ser construït per l’indià Josep Balcells Cortada, veí de Montornès, i l’arquitecte Josep Torné Segalà. Més enllà de la seua bellesa, l’obra simbolitza el compromís amb la comunitat, al formar part del llegat cultural que Balcells va deixar al seu poble natal, reforçant la memòria col·lectiva i l’orgull local.
Balcells va fer fortuna a Cuba i, quan va tornar, va voler compartir-la amb el poble i va construir el cementiri i l’edifici de les antigues escoles, un altre dels vestigis modernistes de la localitat. La seua idea era que cada veí pogués tenir dos nínxols de propietat. També va deixar fons de manteniment que van durar fins l’any passat i van servir per restaurar el retaule de la capella. “A la Segarra ja se sap que som molt estalviadors”, fa broma l’edil.
Es tracta d’un edifici inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. D’estil modernista, compta amb una planta quadrada, amb quatre torres i una a la porta d’accés d’estil gòtic, un passadís central i nínxols coberts sota teulada. També conserva una col·lecció de línies discoidals d’època medieval.
El 2015 el cementiri de Montornès de Segarra també va aconseguir ser finalista en el mateix certamen. El 19 de juny se celebrarà l’entrega de premis a Madrid. Fins al 4 de juny vinent estaran obertes les votacions populars.
Josep Balcells, un indià que va fer carrera política
Josep Balcells Cortada (1854-1931), nascut a Montornès de Segarra, amb només 20 anys va viatjar a Amèrica on va fer fortuna comerciant amb vi i oli. Quan va tornar a Barcelona, el 1888, va continuar amb el comerç del vi i va ser conseller de diverses entitats mercantils com Balcells i Nebot (1893).
També va fer carrera amb el Partit Liberal. Va ser elegit diputat per Igualada en les eleccions generals espanyoles del 1898 i per Cervera el 1903. També va ser senador i diputat provincial de Tarragona en diferents períodes. El 1919 va ser un dels fundadors de la Unión Monárquica Nacional i va ser regidor a Barcelona.