SEGRE

Eth Conselh Generau e era UdL hestègen eth Dia Mondiau der Aigua

Eth Conselh Generau e era UdL hestègen eth Dia Mondiau der Aigua - CONSELH GENERAU

Eth Conselh Generau e era UdL hestègen eth Dia Mondiau der Aigua - CONSELH GENERAU

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Era Universitat de Lhèida (UdL), en collaboracion damb eth Conselh, hestegèc era passada dimenjada ua naua edicion der Idrogeogia damb motiu deth Dia Mondiau dera Aigua. Jos eth títol Las aguas termales y el karst de la Val d’Aran, damb mès de 60 persones visitèren en autocar e en excursions diuèrsi aqüifèrs carstics e sistèmes idrotermaus. Tanben coneishèren dera evolucion geologica deth territòri, modelat pera dinamica glacièra deth Pirenèu.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking