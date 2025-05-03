L’Hostal Nou estrena un mural com a ‘oda’ a la infància dels 80
La plaça de Sant Joan de l’Hostal Nou i la Codosa de Vallfogona de Balaguer serà avui escenari d’un viatge nostàlgic i festiu a les dècades dels 80 i 90. El motiu és la inauguració d’un mural gegant que ret homenatge a la infància i la cultura popular de tota una generació. Està protagonitzat per icònics personatges com el Son Goku, l’Arale o l’ET, així com referències a les sagues de Star Wars i Retorn al futur. La jornada arrancarà a les 18 hores amb la inauguració del mural i un berenar, obert a tots els assistents i que donarà pas a un tardeig amb música en directe amb el DJ Dray Today, amb una selecció de temes emblemàtics d’aquells anys.