Milhoraràn era genetica des oelhes araneses
En marc deth projècte Ovihuec.dat, damb eth prètzhèt de redusir eth risc de huecs. Exploraràn metòdes de pasturatge virtuaus
Eth projècte Ovihuec.dat, impulsat peth Conselh Generau e er Ajuntament de Vilamòs tà evitar huecs forestaus en tot trèir a pèisher un ramat de propietat publica de 130 oelhes, aurà tanben un dusau objectiu: milhorar era genetica dera raça ovina aranesa. Ei ua varietat considerada autoctòna mès que non se denominèc atau enquiath 1979 e i a pòga documentacion istorica sus aguesta. Aguesta iniciativa, que compde damb eth supòrt d’organismes d’investigacion coma er IRTA, a coma objectiu assolidar un ramat format progressivament sonque per exemplars de raça aranesa e substituïr as bèsties de d’autes races qu’a ara. Era milhora genetica dera oelha aranesa ei fonamentau tà assegurar era sua conservacion, guanhar variabilitat e refortilhar era sua adaptacion as condicions deth territòri. Eth redusit cens dera raça, damb mens de 4.000 exemplars segontes era Associacion de Criadors d’Ovin Raça Aranesa, hè imprescindible aguest tipe de projèctes tà evitar era pèrta de diversitat genetica. Ath delà dera vessanta genetica, eth ramat public contribuirà ara recuperacion de peisheus tradicionaus e era prevencion de huecs mejançant eth pasturatge dirigit, en tot èster ajudat per sistèmes de barrament virtuaus e colièrs de geolocalizacion, qu’emeteràn ua petita descarga s’era bèstia s’apròpe a ues coordenades mercades en un mapa virtuau. Era sindica d’Aran, Maria Vergés, expliquèc qu’eth projècte favorizarà era economia locau ath madeish viatge que redusirà eth risc de huec ena zòna. Per sua part, eth baile de Vialmòs, Oriol Sala, assegurèc qu’eth ramat permeterà tanben recuperar eth paisatge tradicionau; netejar finques aucupades pera vegetacion e crear un talhahuecs tà frenar era propagacion de huecs.