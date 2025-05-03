PIRINEU
La Torre de Capdella vol posar ‘La Rubia’ a circular 40 anys després
La popular vagoneta que va portar treballadors a la central de la Vall Fosca durant 70 anys surt del Museu Hidroelèctric. Estudien que faci recorreguts periòdics
La Rubia, la vagoneta tirada per una locomotora dièsel que es va utilitzar en la construcció del complex de centrals de Sallente-Estany Gento, i que es conserva al Museu Hidroelèctric de Capdella, va circular ahir de nou i va permetre que més d’un centenar d’aficionats al ferrocarril, amants de la història industrial i turistes fessin petits trajectes amb ella i, fins i tot, conduïssin la màquina.
El vehicle va circular a més de 2.000 metres d’altura durant la construcció del salt hidroelèctric, entre 1912 i 1985, per transportar els treballadors. El color groc original de la vagoneta, similar al dels taxis de la Pobla de Segur, va fer que se la conegués per aquest nom.
L’alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, va explicar que vol convertir La Rubia en un reclam turístic creant un petit recorregut a la Vall Fosca o a la zona del telefèric d’Estany Gento pel qual circuli periòdicament.
El vehicle, que ahir va recórrer uns vint metres, cobria antigament un trajecte de gairebé cinc quilòmetres.
Dalmau, que curiosament va ser un dels últims conductors del vehicle, va assenyalar que l’acte d’ahir no ha de quedar en un fet simbòlic, per la qual cosa l’ajuntament estudiarà la viabilitat del recorregut turístic al voltant del Museu Hidroelèctric. En qualsevol cas, i vist l’interès que desperta entre la gent, Dalmau va anotar que en un futur s’ampliaran tant aquest recorregut com els dies de funcionament.
La locomotora i la vagoneta ja van sortir del museu l’any passat, malgrat que aleshores es va posar en marxa per comprovar si el motor funcionava.
Amb més de setanta anys de servei, La Rubia, que va tenir un paper clau en l’obra hidroelèctrica més ambiciosa de la Vall Fosca, fa tretze anys que està exposada al Museu Hidroelèctric de Capdella.