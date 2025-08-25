Imatges antigues de la ciutat de Lleida: tresors històrics que ara també triomfen a les xarxes
Algunes fotografies mostren la capital del Segrià abans dels danys causats per la Guerra Civil
L’Abans de Lleida de Sandro Machetti i Oriol Bosch o Lleida 1900- 1930: Targetes postals de Jordi Mestre, Ramon Farré i Joan-Ramon González (Ed. Efadós) són dos bons exemples de llibres que han recopilat i difós antigues imatges de la capital del Segrià. També han fet aquesta promoció gràfica institucions i mitjans de comunicació com SEGRE amb la publicació de notícies o bé amb treballs com Lleida en el temps.
A través d’aquests tresors històrics s’ha pogut acostar a la ciutadania com era la capital del Segrià entre finals del segle XIX i principis del XX, un període històric molt interessant ja que mostra la ciutat abans dels danys causats per la Guerra Civil.
Algunes de les imatges difosesmostren un dia de mercat a la plaça Sant Joan, una carretera de la Bordeta amb les primeres cases d’aquest barri, el Turó de la Seu Vella des de l’altra banda del riu, entre altres. Amb el temps, especialment en els últims anys, les imatges d’aquesta època antiga han traspassat el paper fins al món de les plataformes socials i els blogs, on cada cop és més comú veure-les a través de diferents comptes que en fan difusió.
Hi ha perfils que van començar la seva activitat farà més d’una dècada com jaumedelleida (You- Tube), que elabora vídeos, o altres que són més novells com @colorponent (Instagram), administrat per Santi Campo, veí i historiador del Palau d’Anglesola que acoloreix fotografies antigues de les comarques lleidatanes mitjançant eines digitals. Aquest petit projecte es va estrenar a principis d’any i, després d’una setantena de publicacions, ja supera el miler de seguidors.
Un altre cas més recent i a la mateixa plataforma és @lleida_antic, que ja suma més de 150 seguidors en tan sols un mes. A banda, altres comptes també han publicat diverses imatges durant anys a pesar de reduir o aturar definitivament la seva activitat com @LaAntiga (X) i La Lleida Antiga (Facebook), aquest últim destaca per acumular fins a 8.700 seguidors.