Un trabalhador en consistòri per prumèr viatge en dètz ans
Concors tà contractar un administratiu a jornada complèta. Enquia ara sonque i auie auut auasilh e personau tecnic a temps parciau
Er ajuntament de Bausen a metut en foncionament eth procès tà contractar ath sòn prumèr trabalhador administratiu a jornada complèta des de hè mès de dètz ans. Era convocatòria, publicada eth passat 28 d’abriu, seleccionarà a un foncionari deth grop C1 mejançant concors-oposicion. Eth tèrme entà presentar candidatures ei de 15 dies naturaus a compdar d’aué. Ena darrèra decada, eth consistòri sonque auie auut auasilh e personau tecnic coma eth secretari a temps parciau.
Aguesta contractacion arribe dempús de mès de dètz ans enes qu’era gestion municipau siguec practicaments paralizada per qüestions burocratiques e era impossibilitat d’apraiar compdes en tot mancar era figura d’un secretari. Era situacion se desbloquegèc gràcies ara intervencion dera Deputacion eth passat ostiu, que contractèc ua consultora e un secretari provisionaus entà regularizar era compdabilitat e perméter ath consistòri accedir nauament a subvencions e recorsi publics.
Era bailessa, Alidé Sans, a soslinhat era importància d’aguest pas: “Èm un municipi fòrça petit, mès ei un gran auanç entà milhorar eth nòste foncionament”. Er ajuntament non compdaue enquia ara damb personau administratiu pròpri. Es foncions deth nau lòc de trabalh includissen era atencion ath public, era gestion documentau, era elaboracion de documents administratius, eth registre electronic d’entrades e gessudes, era tramitacion d’expedients e eth supòrt as tecnics municipaus, entre d’auti ahèrs pròpris deth grop C1. Er objectiu ei professionalizar e agilizar era gestion locau, en tot garantir era corrècta tramitacion e organizacion intèrna.
Crabes sauvatges se pugen as tets e cerquen eth sòn amo
Bausen a iniciat eth procès tà identificar e capturar un grop de crabes sauvatges qu’a irromput en nuclèu urban e a causat damatges en jardins e mobiliari public. Era bailessa, Alidé Sans, expliquèc qu’aguestes bèsties, des quaus se’n desconeish eth propietari, arribèren a pujar-se enes tets de quauques viuendes e a botjar era tèrra en propietats privades. Eth consistòri a publicat un edicte entà sajar de localizar ath propietari. S’en tèrme establit cap persona les reclame, avertís que se procedirà ara sua captura damb era collaboracion des Agents Ruraus e es Servicis Veterinaris oficiaus deth Conselh Generau d’Aran. En cas qu’eth sòn amo fin finau aparèishe, es autoritats l’instaràn a recuperar es bèsties. Era bailessa detalhèc que hè dejà fòrça dies qu’es crabes an deishat d’èster enes entorns deth nuclèu urban e non s’an registrat naui incidents. Totun, er ajuntament mantie actiu eth protocòu de contròl entà evitar futurs problèmes e previer risqui sanitaris que poguen afectar ara poblacion.