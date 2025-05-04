ENOTURISME
Artesa de Segre es posiciona com a capital catalana del vi per un dia
Artesa de Segre es va posicionar ahir com a capital catalana del vi per un dia amb una nova edició del Primavera Wine, que el 7 de juny tindrà la segona sessió d’aquest any a Balaguer. Aquesta vegada, l’esdeveniment va coincidir amb la presentació de la ruta Els trulls, la vinya i el vi, que va tenir lloc als emblemàtics trulls de Vernet, un dels nuclis amb més llegat vitivinícola del municipi. La ruta connecta espais històrics i cellers actius a través d’un itinerari que inclou els trulls de Vernet, els del centre d’Artesa, els d’Anya i Montmagastre i, també, cinc cellers inclosos en la DO Costers del Segre com Celler Montsec, Vall de Baldomar, Mas d’en Roy, Mas Ramoneda i Vinya de l’Hereu.