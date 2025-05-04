Busquen els primers inquilins per als cohabitatges de Rialp tres anys després
El complex residencial Germans Farrero de Rialp ja està preparat per rebre els seus primers inquilins, tres anys després que se n’adjudiqués la gestió. Aquest projecte pioner, fruit del llegat dels germans Farrero i d’una inversió de 900.000 euros entre la família i l’ajuntament, ofereix deu pisos de lloguer per a persones majors de 65 anys, amb l’objectiu de fomentar l’autonomia i la vida activa en comunitat.
La cooperativa Actua SCCL, encarregada de la gestió, confirma que ja hi ha diversos interessats, tant del Pallars com d’altres zones de Catalunya com Girona. El model està pensat per a persones en bon estat de salut que no requereixen residència. “S’entén com un pas previ a la residència, una manera de combatre la solitud no desitjada”, explica Mariona Llucià, referent del projecte. Per la seua part, l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, no va descartar que s’incorporin serveis addicionals, com infermeria, en funció de la demanda i la viabilitat econòmica.
L’edifici disposa d’espais comunitaris i un programa d’activitats que s’adaptarà a les necessitats dels residents. El preu del lloguer mensual és de 510 euros i inclou les despeses de subministraments i serveis.