Tremp divulga el corder del Pallars
Més de 60 paradistes a la Fira Pallars Terra de Corder, que va inaugurar ahir el conseller Ordeig. Demostracions culinàries i degustacions, tallers i espectacles i dinar popular avui
Els carrers de Tremp es van omplir ahir de veïns i visitants amb motiu de la primera jornada de la Fira Pallars Terra de Corder, un certamen dedicat a divulgar la qualitat del corder criat a la zona i altres productes de proximitat com embotits, formatges, coca i vi, entre altres aliments d’elaboració artesanal. Podien trobar-se en més de seixanta parades que van atreure nombrós públic.
La inauguració va comptar amb la presència del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, qui va remarcar la importància de la ramaderia ovina per a l’economia i la identitat del Pallars. L’acte va acabar amb una visita institucional al consistori de la localitat.
Un dels punts més visitats va ser la mostra de corders a la zona verda del Juncar, oberta tant ahir com avui, on els assistents van poder veure de prop els animals i la tasca dels ramaders locals. La jornada va incloure una demostració d’oficis tradicionals, destacant la creació en directe d’una peça de roba de pastor a partir de pell d’ovella.
Els més petits van gaudir a la rambla de Doctor Pearson de jocs de fusta i tallers creatius. A la tarda, la cuina va prendre el protagonisme amb una demostració a càrrec d’Antonio Palacio, de l’IGP Ternasco de Aragón, seguida d’un animat correfoc amb gegants i el grup Xirigralles.
El Pallars Food Fest va ser un dels plats forts. Va permetre al públic degustar croquetes, hamburgueses, molles de pastor o tiramisú, tot això maridat amb vins elaborats per quatre cellers del territori.
Avui la fira continua amb activitats com una exposició de cotxes clàssics, demostracions de conducció, tallers i un dinar popular al migdia, a més de l’espectacle L’actitud a la tarda.