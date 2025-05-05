Campanya de millora de la xarxa de clavegueram reparant embornals
L’ajuntament de Tàrrega ha iniciat una nova campanya de millora de la xarxa de clavegueram amb la reparació i ampliació d’embornals i reixes del sistema. La primera actuació se centrarà en l’encreuament entre el carrer de les Piques i el carrer del Migdia i a l’avinguda de Cervera, a l’altura del polígon de Llevant, per millorar el drenatge de la xarxa en cas de pluges abundants.En els últims mesos, aquestes zones han registrat entollaments o petites inundacions a la calçada a causa de la falta d’absorció de tota l’aigua, dificultant el pas de vianants i vehicles. Amb aquesta nova mesura, el consistori preveu solucionar la situació millorant la circulació de l’aigua i evitant l’acumulació de fulles o residus en cas de pluges.
Les obres de reparació i ampliació d’embornals aniran a càrrec d’Agbar amb una inversió de 14.991,36 euros. Per la seua part, el regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va explicar que “amb aquesta actuació volem garantir un funcionament òptim del sistema de clavegueram, especialment en episodis de pluges intenses, com estem vivint aquest any. És una actuació preventiva que forma part del nostre compromís per mantenir la ciutat en condicions segures i sostenibles”.