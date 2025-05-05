Editen l’obra pòstuma de Jaume Vall Borda
Es tracta del llibre ‘Desperta Catalunya’, en què dona la seua visió sobre el procés. Les filles afirmen que “és el llibre de la seua vida”
En el marc de la festa major, la sala de plens de Cal Gassol d’Anglesola es va omplir dijous passat amb la presentació del llibre a títol pòstum Desperta Catalunya de Jaume Vall Borda, que va morir el dia 4 d’abril de l’any passat. El volum s’ha publicat a iniciativa de l’ajuntament, que n’ha finançat l’edició, amb la col·laboració del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. L’alcaldessa d’Anglesola, Carme Miró, va agrair el “llegat” que va deixar Jaume Vall Borda al poble d’Anglesola així com “l’entusiasme que sempre va transmetre”. Miró va recordar que “la publicació d’aquest llibre va ser una de les últimes voluntats de Jaume Vall Borda” i l’ajuntament ha volgut “agrair-li d’aquesta manera tot el que va fer en vida”, va apuntar.
Per la seua part, el president del Grup de Recerques de les Terres de Ponent, Miquel Torres, va afirmar que “es tracta d’un dels pocs llibres que tracta sobre el procés independentista de Catalunya que s’ha escrit des de la base”. Torres va explicar que “Jaume Vall Borda ofereix la seua visió sobre com s’hauria d’haver gestionat el procés per arribar a la independència del país sense tenir en compte la visió dels polítics, de fet més aviat critica la visió dels polítics”. Torres va afegir que “es tracta d’una visió molt interessant i xocant amb el fet que crec que moltes persones poden sentir-s’hi identificades”. Torres va avançar que el llibre té tres puntals bàsics: “La història, com utilitzes aquests elements històrics per convertir-los en símbols del país i el sentiment revolucionari de la base contra allò que l’ha oprimit, és a dir, Jaume Vall Borda experimenta el poble, els símbols del catalanisme i la manipulació.”
En la presentació també van intervenir les filles de l’autor, Remei i Anna Maria, que van citar Som el que estimem d’Els Pets per definir el seu pare, del qual van destacar “el llegat social i la ment inquieta”. Remei i Anna Maria van comentar que “Desperta Catalunya va ser escrit a foc lent, amb tranquil·litat, molta calma però també amb molt entusiasme” i van assegurar que “aquesta novel·la és el llibre de la seua vida”. Les dos van indicar que per al seu pare “escriure era molt gratificant perquè li havia aportat moltes alegries”. En aquest sentit, van explicar algunes curiositats i vivències que Jaume Vall Borda havia qualificat de “regals de la vida”.