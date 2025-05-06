Demanen ajuda per editar un llibre sobre un dels primers textos en català
L’Associació d’Amics de la Vall de Caboet ha demanat suport institucional per poder editar un llibre que parli dels Greuges de Guitard Isarn, considerat un dels primers textos escrits en llengua catalana. Coincidint amb el 920 aniversari de la seua redacció, l’entitat lleidatana treballa intensament per difondre el document per tot el territori nacional.
Actualment, tota la informació relacionada amb els aspectes lingüístics i històrics d’aquest manuscrit medieval està recopilada a la seua pàgina web, a més de formar part de la visita guiada de l’església de Sant Serni de Cabó, on s’exhibeix una reproducció del document original escrit pel senyor de Caboet. Una de les principals dificultats que afronta l’associació és que no disposa de prou recursos per poder obrir el temple de manera regular.
La pràctica totalitat del document, datat entre el novembre del 1105 i el març del 1106, està escrita en català. Montserrat Riu, la vocal de l’associació, destaca la importància de donar a conèixer el text “més enllà de les fronteres de l’Alt Urgell”, “per divulgar com funcionava el feudalisme al segle XII a Catalunya i el Pirineu”. A més, l’únic estudi lingüístic del document és dels anys 90.