Detecten una fuga d’aigua de 10.000 litres l’hora a la Pobla
Cada dia es perden vint metres cúbics
L’ajuntament de la Pobla de Segur ha detectat una fuga d’aigua de 10.000 litres per hora a la xarxa de proveïment municipal. L’alcalde, Marc Baró, va explicar que en els treballs portats a terme per la brigada municipal per trobar per on es perden 20 metres cúbics d’aigua diaris s’ha aconseguit detectar una de les més importants, com la del carrer Sant Miquel de Pui.
Va explicar la dificultat de trobar la fuita, ja que l’aigua anava directament al clavegueram de la localitat i “era pràcticament impossible detectar l’aigua”, va dir. Paral·lelament, s’han trobat unes altres tres fugues amb pèrdues menys significatives “tot i que encara queda per trobar-ne una altra de més de 10 metres cúbics”, va dir.
Els treballs se centren ara en el centre de la localitat i es continuen fent talls de subministrament nocturns a la xarxa de distribució per esbrinar els punts més degradats de la xarxa.
Ahir els operaris van començar a canviar la canonada de l’avinguda Sant Miquel del Pui i els treballs provocaran talls intermitents d’aigua durant la nit. Durant les obres quedarà prohibit aparcar en aquest carrer en el tram entre la plaça de l’Arbre i el carrer de la Riba.