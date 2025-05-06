RAMADERIA
Ramaders del Solsonès planten la Fira de Sant Isidre i protesten per la gestió de la fauna
Un brot de tuberculosi afecta algunes explotacions de la comarca i l’atribueixen a animals salvatges. La trobada se celebrarà els dies 17 i 18 de maig i només hi haurà mostres d’ovelles, cabrum i cavalls
La Fira de Sant Isidre, que se celebrarà a Solsona els dies 17 i 18 de maig, no comptarà aquest any amb la tradicional mostra de boví. Els ramaders del Grup de Sanejament de Boví del Solsonès (Grusvas), entitat que representa el 98% de les explotacions a la comarca, han decidit no participar en el certamen com a mesura preventiva i de protesta davant de l’actual brot de tuberculosi bovina, que asseguren que prové de la fauna salvatge i que afecta dos explotacions del Solsonès, però també Peramola, l’Alt Urgell o el Ripollès.
La decisió és “responsable i solidària” i vol posar de manifest la situació de vulnerabilitat que viu el sector a més d’exigir una resposta més contundent al departament d’Agricultura, va apuntar el president de Grusvas, Joan Pallisa.
Els ramaders demanen al Govern més control de la fauna salvatge, que culpen dels brots de tuberculosi bovina que estan afectant explotacions de la zona. Denuncien que l’actual protocol sanitari és molt sever, ja que la detecció d’un sol cas positiu en una explotació pot comportar el sacrifici de tot un ramat, amb conseqüències econòmiques devastadores.
El certamen del Solsonès reunia cada any prop de 140 caps de bestiar i la mostra és un dels punts forts de la fira, va explicar el president de l’ens comarcal, Benjamí Puig, que va afegir que es tracta d’una “cita destacada per reivindicar la qualitat del sector ramader a la comarca”. Va afegir que malgrat la plantada del sector boví, la fira mantindrà altres activitats i exposicions d’oví, cabrum i equí, encara que l’absència de boví “serà un cop dur ja que fa més de quaranta anys que compta amb la col·laboració de l’entitat Grusvas”, va dir.
Els ramaders van insistir que portar els animals a la fira pot “provocar un problema de salut pública” i la necessitat d’actuar amb “contundència” per garantir la supervivència del sector ramader. “A la fira es barregen animals de diverses explotacions i seria un problema molt greu qualsevol contagi. Entenem la situació dels ramaders i donem suport a la seua reivindicació”, va dir Puig.
Així mateix, el consell preveu presentar avui els actes de la nova edició de la Fira de Sant Isidre, que comptarà també amb productors locals. Quant al Grup de Sanejament Boví del Solsonès, compta amb 105 socis i més de 5.000 caps de bestiar, el 98% dels de la comarca.
Demanen accions per garantir la continuïtat del sector ramader
Els ramaders van criticar les “solucions” que aporta el departament d’Agricultura. Lamenten que les indemnitzacions que reben són ínfimes; que no afronten l’arrel del problema i critiquen que els protocols són “improvisats”, ja que “no existeix un pla d’actuació establert”.
Per la seua banda, la conselleria d’Agricultura va assegurar que l’últim any s’han detectat 5 brots en explotacions de vaques de l’Alt Urgell i la Cerdanya i un altre al Pallars Jussà en una granja de cabres. Van assegurar que en aquest moment “Catalunya és zona oficialment lliure de tuberculosi” i que es poden celebrar amb normalitat fires previstes, tret de les explotacions on s’ha confirmat la malaltia. A més, van afegir que s’ha activat un pla de mesures d’acompanyament per a les explotacions i accions de control cinegètic per minimitzar els contagis de ramats per la interacció de fauna salvatge.