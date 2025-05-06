Tot a punt per iniciar les primeres naus enguany al polígon de Montferrer i Castellbò
El polígon industrial sumarà els primers 15.000 metres quadrats. Hi ha interès d’empreses de l’àrea de Barcelona
Les primeres naus que es construiran en el marc de l’ampliació del polígon industrial que impulsa l’ajuntament de Montferrer i Castellbò començaran a aixecar-se abans que acabi el 2025.
El consistori va iniciar fa anys els tràmits per ampliar la superfície destinada a la instal·lació de noves empreses a l’esgotar les parcel·les de l’actual polígon i ara acaba d’aprovar de manera definitiva el pla d’urbanització i reparcel·lació d’una de les tres zones que tindrà aquest sector (SUD-1). La superfície total de tot el sector suma 55.272 metres quadrats, situats al costat de les naus actuals, que limiten amb l’àrea industrial de la Seu. L’àrea 1.1, la que està llesta per començar a construir, suma 15.000 metres quadrats.
La voluntat de l’ajuntament és oferir sòl industrial per a la implantació de noves empreses que afavoreixin la dinamització econòmica del territori. Fa anys que el polígon actual, amb una superfície de 137.930 metres quadrats i en el qual hi ha instal·lades un total de 29 empreses, va quedar saturat i la demanda d’empresaris interessats a ubicar el seu negoci al municipi creix cada vegada més.
Al seu torn, l’alcalde, Albert Marquet, ha explicat que hi ha interès d’empreses de l’àrea metropolitana de Barcelona que busquen instal·lar-se a la zona per la proximitat amb el Principat d’Andorra. Són empreses, assegura l’edil, que crearien llocs de treball per als veïns de la zona.