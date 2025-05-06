SEGRE

GASTRONOMIA

Una vintena d’expositors a Firacóc de Tàrrega els dies 17 i 18

L’alcaldessa, Alba Pijuan, i la regidora Núria Robert. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

Tàrrega celebrarà una nova edició de Firacóc els dies 17 i 18 de maig com a apartat gastronòmic de la Festa Major de Maig. Hi participaran una vintena d’expositors, que oferiran el tradicional cóc d’escalivada, llonganissa i arengada, a més d’elaboracions singulars.

Al seu torn, la regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va destacar el seu caràcter “de proximitat, amb productors de la zona i poblacions com Vic o Manresa”.

