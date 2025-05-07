El Cau: tres dècades de comunitat
L’Agrupament Escolta Ivarsenc commemora trenta anys d’educació en el lleure, compromís social i participació veïnal. Celebraran una jornada festiva dissabte vinent
L’Agrupament Escolta Ivarsenc commemora el 30è aniversari amb una jornada festiva oberta a tota la ciutadania. La celebració, prevista per a aquest dissabte, vol ser un punt de trobada per a veïns d’Ivars d’Urgell i per a totes aquelles persones que han format parteix del Cau al llarg d’aquestes tres dècades. Nascut el 1995 per iniciativa d’un grup de joves i famílies que volien oferir una alternativa educativa i de lleure sense haver de desplaçar-se a poblacions grans, l’agrupament s’ha consolidat com una de les entitats més actives del Pla. En aquests trenta anys, ha estat motor de participació, formació en el temps lliure i transformació comunitària, acollint generacions de nens i joves d’Ivars, Vallverd i altres localitats properes.
La festa del 30 aniversari arrancarà al matí amb una pintada participativa a les parets del Cau, seguida d’una rua i una cercavila que culminaran amb un vermut popular al centre del poble. A la tarda, l’ambient serà més emotiu, amb una cerimònia de reconeixement a les persones que han fet possibles aquests trenta anys d’història. La celebració continuarà amb un sopar popular i música a càrrec del DJ Bada. Com a part dels actes, s’inaugurarà una exposició fotogràfica a Cal Sant que repassa la trajectòria del Cau Ivarsenc, destacant el paper essencial de nens, joves i famílies en el creixement d’aquesta entitat educativa i comunitària.