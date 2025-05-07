Cinquanta propostes per a la festa major de Mollerussa
La Causa Major, un tardeig davant del Musicland o balls swing, al programa. També hi haurà gegants i encontre moter
La festa major de Mollerussa torna del 15 al 18 de maig amb mig centenar d’activitats culturals, esportives i lúdiques per a tots els públics. La celebració consolida propostes molt ben acollides l’any passat, com el tardeig al carrer Sant Isidori, davant de l’antiga discoteca Musicland, amb la Colla del 75 (divendres), o les visites guiades al campanar de l’església parroquial (dissabte). També se suma al programa el concert de La Causa Major, dijous a la nit. El programa va ser presentat per l’alcalde, Marc Solsona, i el tècnic de Cultura i Festes, Àlex Culleré.
Així, dijous començarà amb la llonganissada popular del Jovent i Cal Met a la plaça Manuel Bertrand. Com a novetat, el tiquet de 8 euros, disponible al Forn de pa Guiu, inclou reserva de taula i cadira.
La vetllada seguirà amb l’espectacle de foc inaugural a càrrec d’ARF Diables i el concert de La Causa Major, amb els sis grups finalistes de l’últim concurs solidari. Divendres s’oferirà l’espectacle familiar El planeta Violeta, de la companyia Atrapasomnis, al migdia a la plaça Manuel Bertrand, seguit d’una festa holi.
Dissabte destaca una trobada aeronàutica de vol a les pistes de La Serra, organitzat pel Club Aeri ULM Mollerussa. Se li sumarà el Mercat de Festa Major, la 45 edició de l’Aplec de la Sardana i una exhibició de motos elèctriques als pavellons firals. També hi haurà espai per a l’esport amb el Torneig d’Escacs Ígor Flórez, un altre de waterpolo i una exhibició d’arts marcials.
La tradició tindrà el seu pes amb la 19 Trobada gegantera i grallera, amb la Colla de L’Arreu com a amfitriona.Diumenge se celebrarà l’encontre moter The Distinguished Gentleman's Ride a la plaça de l’Ajuntament, la Diada Castellera, tallers artístics amb ArtPla a Cal Duch i una sessió de swing al carrer Ciutat de Lleida. No faltaran els balls de tarda al pavelló, de divendres a diumenge, amb la Maravella, la Selvatana i la Metropol.
Els concerts nocturns inclouran Ginestà, Hey Pachucos i Hector Ortega divendres, i dissabte Doctor Prats, el pop urbà de Bali 13, i els DJ Mon i Toni Oliver. La música serà també protagonista en una nova edició de la JoveFest, organitzada pel Jovent, amb La Noche Quilombera, La Tremenda i DJ Ryko.