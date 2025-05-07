COMUNICACIÓ
Correus tanca el centre logístic de Torrefarrera, on hi treballen 37 persones
L'operació afectarà 37 treballadors, mentre que la filial Correus Express mantindrà la seva activitat a les instal·lacions actuals
Correus ha anunciat el tancament imminent del seu centre logístic a Torrefarrera, una instal·lació que actualment dona feina a 37 persones. CCOO va comunicar ahir aquesta decisió després de la constitució de la comissió negociadora amb representants de l'empresa pública per gestionar aquest procés de reestructuració logística.
El sindicat ha manifestat que lluitarà perquè la plantilla afectada, dedicada majoritàriament a tasques de repartiment, pugui ser reubicada en llocs propers als seus domicilis i sense cap mena de deteriorament de les condicions laborals actuals. Des de CCOO remarquen que l'operació només afectarà les instal·lacions de Correus, mentre que la filial Correus Express continuarà operant amb normalitat des de la seva nau actual al mateix municipi.
La negociació per garantir els drets laborals
Segons fonts sindicals, l'empresa ja ha facilitat documentació rellevant com la memòria justificativa del tancament i la descripció dels llocs de treball. Tot i això, CCOO considera insuficient aquesta informació i ha sol·licitat informes més detallats sobre cadascuna de les places afectades.
Entre les dades reclamades destaquen aspectes com la concreció en els horaris, els mitjans de transport utilitzats pels treballadors i els possibles complements salarials que podrien deixar de percebre els afectats. "La proposta actual és insuficient, desequilibrada i orientada a reduir costos, no a protegir drets", ha valorat el sindicat, que mantindrà una postura ferma en defensa dels interessos dels treballadors durant tot el procés negociador.