Entra en vigor el Pla d'emergència de les preses de Baserca i Llauset, que afecta sis municipis de Catalunya i l'Aragó
La mesura preveu alertes sonores i desallotjament ràpid en cas d’incident a les infraestructures
El Pla d'emergència de les preses ribagorçanes de Baserca i Llauset, situades entre l'Alt Pirineu i la Franja de Ponent, ha entrat en vigor aquest dimecres. Aquest afecta els municipis de Vilaller, Montanui, El Pont de Suert, Bonansa, Tremp i Sopeira, sent entre els dos primers on s'han repartit fins a nou sirenes que, un cop posades a prova, es farien sonar en cas d'un incident de seguretat a l'embassament. De fet, la seva activació obliga a la població a desallotjar la zona immediatament i desplaçar-se a punts elevats. Tot plegat, s'ha donat a conèixer a Vilaller, en una jornada de divulgació a càrrec de tècnics d'Enel Green Power España -filial d'Endesa-, Protecció Civil de Catalunya i l'Aragó, a més d'alcaldes.