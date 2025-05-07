Obres per ampliar Ca La Cileta
Liciten el projecte d’ampliació de la residència, que passarà a tenir 50 places. Els treballs suposaran una inversió de 410.000 € per millorar l’accessibilitat i funcionalitat del centre
El Palau d’Anglesola ha iniciat el procés de licitació per ampliar i reformar la residència per a persones grans Ca La Cileta, per un import total de 410.252 euros. El projecte contempla una sèrie d’actuacions amb l’objectiu de millorar la capacitat, accessibilitat i funcionalitat del centre, que passarà a tenir set places més. Passarà de les 43 actuals a 50, tal com va explicar ahir l’alcalde, Francesc Balcells.
Entre les principals intervencions previstes hi ha l’ampliació del menjador i del centre de dia, mitjançant la construcció d’una nova ala de planta baixa adossada a l’edifici existent, utilitzant terrenys que formaven part del pati del complex. Aquesta ampliació inclourà també dos noves habitacions dobles, cada una amb el seu propi bany, dissenyades seguint els criteris del nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya.
A més, s’instal·laran tres nous banys a la planta baixa, mitjançant la reforma d’un despatx contigu a l’actual zona de banys. Aquests inclouran un bany accessible, un altre de practicable i un bany de cortesia per a visites.
A la planta superior de la residència es projecta la reconversió d’una sala d’estar en dos noves habitacions (una de doble i una altra d’individual), tant una com l’altra equipades amb bany propi. Aquests espais seran també adaptats als estàndards d’accessibilitat, i pròxims a banys complets amb dutxa.
Aquesta actuació respon a la voluntat de l’ajuntament de continuar millorant els serveis destinats a les persones grans, adaptant les instal·lacions a les necessitats actuals i garantint una qualitat de vida més gran per als usuaris del centre, tal com va remarcar el primer edil, que també va explicar que han demanat ajuts a la Generalitat per poder sufragar el cost d’aquestes obres, que inicialment es porten a terme amb fons propis.
El termini per a la presentació d’ofertes per poder fer les obres previstes a Ca La Cileta acabarà el proper 20 de maig.
Un centre referent en activitats com ‘En bici sense edat’
El centre residencial Ca La Cileta, inaugurat el 2004, ha estat un referent en l’atenció a persones grans al Palau d’Anglesola. L’equipament s’ha adaptat a les necessitats de la comunitat, oferint un model d’atenció centrat en la persona. En els últims anys, destaca la seua col·laboració amb la iniciativa En bici sense edat, que permet als residents gaudir de passejos en tricicles adaptats, millorant el seu benestar i socialització. Aquesta activitat, que fomenta la connexió amb la comunitat, és només una de les moltes propostes del centre per promoure l’autonomia i qualitat de vida dels grans.
Val a destacar que aquest centre també compta amb unes vint places de centre de dia.