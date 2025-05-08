El Parlament tomba una moció que demanava la suspensió de l'increment de la taxa turística
Els càmpings veuen "pèssim" el vot a la cambra i critiquen que els ha creat inseguretat jurídica
El ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous la moció que instava el Govern a "deixar sense efecte, de forma immediata i amb caràcter temporal, l'increment de la taxa turística fins que no es fes un estudi independent que n'analitzi l'impacte". La iniciativa del PPC ha rebut els 63 vots favorables de Junts, el PPC, Vox i AC, que no han estat suficients davant dels 72 vots en contra del PSC, ERC, els Comuns i la CUP. Aquesta votació arriba després que la cambra aprovés aquest dimecres l'augment d'aquesta taxa, però rebutgés l'ajornament de l'entrada en vigor fins a l'octubre. Després d'això, la consellera Alícia Romero va anunciar un nou decret extraordinari que previsiblement s'aprovarà dimarts que ve en Consell Executiu.
El text rebutjat per la cambra també "expressava la preocupació per l'impacte que tenen sobre el turisme decisions de les administracions públiques catalanes sense diàleg", com l'increment de la taxa turística, que "llastren la competitivitat del sector del turisme i amenacen la dinamització d'aquest sector estratègic per a l'economia catalana".
El ple sí que ha aprovat altres punts, com el que "manifesta la necessitat de posar en valor el sector turístic a Catalunya per la seva rellevant contribució a l'economia catalana".
Els càmpings veuen "pèssim" el vot al Parlament
El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha afirmat aquest dijous que el sector veu "pèssim" el vot d'ahir al Parlament que va permetre que ja s'apliqui la taxa turística i ha exigit al Govern que aprovi dimarts l'ajornament i es garanteixi la majoria per validar-lo a la Cambra. De moment, aquest dijous "aplicaran la mateixa taxa turística que ahir". El president de la federació ha criticat l'enrenou que s'ha generat perquè crea inseguretat jurídica i malmet la imatge de Catalunya com a destinació turística. "És trist. Pensava que era un país seriós, no podem ser l'ase dels cops", ha carregat. Aquesta tarda el sector es tornarà a reunir amb representants de l'executiu i esperen que els donin alguna explicació.
Pel president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, un augment de la taxa turística és un canvi prou significatiu com per "planificar-ho amb temps". "Hem de ser un país seriós, no es poden fer les coses d'aquesta manera. Que ahir al Parlament sortís aquest resultat és molt pèssim", ha assenyalat.
El president ha recordat que han fet "molts quilòmetres" per reunir-se amb diferents representants del Govern en nombroses ocasions, i ha lamentat que no se'ls hagi tingut en compte abans d'incrementar el tribut.
En aquest sentit, ha deixat clar que el sector "no està content" perquè es tracta "d'una imposició" i critica que no hi hagi hagut diàleg. "No podem dir que hem d'apujar la taxa perquè ens ho demana un grup polític, hi ha d'haver una raó", ha criticat.
En aquest sentit, el representant del sector del càmping ha obert la porta a "repensar" la taxa turística "en molts aspectes" i reclama que es faci de manera consensuada. "Som nosaltres els que donem la cara amb els clients. No podem ser l'ase de tots els cops. Hi ha un problema d'habitatge, però també afecta molts altres sectors econòmics, no només al turisme", destaca Gotanegra.
La mateixa taxa que ahir
Després de la votació fallida al Parlament, la consellera Alícia Romero va anunciar un nou decret extraordinari que previsiblement s'aprovarà dimarts que ve en Consell Executiu per ajornar l'augment de la taxa.
Gotanegra confia que "sigui així". "Espero que aquesta situació es quedi amb anècdota, però és trist, no hauríem d'haver arribat aquí". I és que el president de la federació considera que el Parlament hauria de ser conscient de "l'enrenou que ha generat", ja que els ha creat inseguretat jurídica i ha malmès la seva imatge. "Catalunya és la destinació turística més important d'Espanya, i els europeus no estan acostumats a fer les coses així", ha subratllat.
De fet, per Gotanegra, el Govern "ha d'entendre que no tenen majoria" i ha insistit a consensuar abans les mesures. "Espero que quan torni al Parlament passi en condicions, és l'esperança que tenim. Confio que dimarts vinent tot això quedarà en anècdota", ha conclòs.