Pobles de Lleida que renuncien als ajuts de la UE per estalvi energètic: “la tramitació és inhumana, ens sentim maltractats”
Critiquen la dificultat “exagerada” de tramitar-los i no cobrar els avançaments
Vuit ajuntaments de Lleida i el consell de l’Urgell han renunciat a més de 4,3 milions d’euros en ajuts de la UE per a estalvi energètic, tal i com explica avui SEGRE. La complexitat “exagerada” de tramitar unes subvencions ideades per a pobles de menys de 5.000 veïns i no cobrar els avançaments promesos són alguns dels principals motius d’aquests desistiments. Pobles com Alins o Esterri d'Àneu han renunciat a aquestes ajudes.
Les queixes dels que han renunciat a aquests ajuts són compartides també pels qui han aconseguit completar obres i compres subvencionades. Un d’aquests últims és l’alcalde de Guixers, Jordi Selga.
“Si tornessin a convocar aquests ajuts no els demanaríem, la tramitació ha estat inhumana, pròpia d’una subvenció a una gran ciutat, ens ha col·lapsat l’ajuntament, ens ha martiritzat i ens sentim maltractats”, afirma. El primer edil de Castell de Mur, Miquel López, afegeix que “la burocràcia és exagerada, fins i tot per a projectes poc ambiciosos”, especialment per a “ajuntaments petits, sense personal tècnic a jornada completa”.