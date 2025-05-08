El primer sòl industrial en 20 anys a Les Borges Blanques
L’ajuntament, el grup Pujol i particulars col·laboren per ampliar el polígon dels Castellots. Per acollir noves empreses, després de dos dècades sense poder desenvolupar el de Vaca Roja
L’ajuntament de les Borges Blanques, el grup Pujol i particulars promouen de forma conjunta nou sòl industrial, el primer en més de dos dècades a la capital de les Garrigues. Es tracta d’una ampliació del polígon dels Castellots, que acull actualment les instal·lacions de Prefabricats Pujol. El projecte, en els primers passos de la tramitació ambiental davant de la Generalitat, planteja augmentar la superfície que ocuparà aquesta empresa, dedicada a la fabricació de peces de formigó per a la construcció, i posar en marxa un segon sector per acollir noves empreses de mida petita i mitjana.
Està previst que les aportacions de terrenys de l’ajuntament, el grup Pujol (a través de l’empresa patrimonial Gualtosal SL) i particulars de la zona sumin entre 15 i 20 hectàrees. L’ampliació de l’actual polígon requerirà canviar el pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Aquesta nova extensió, que permetrà la instal·lació de noves empreses, es planteja com a alternativa al polígon de Vaca Roja, que el municipi ha intentat desenvolupar sense èxit des de fa dos dècades.
“La viabilitat de l’àmbit Vaca Roja ha de considerar-se descartada”, assenyala la documentació inicial del projecte, a causa de “la seua mida, els costos i l’estructura de la propietat del sector”.
Més de la meitat de la superfície correspon a la firma Borges Park, la qual cosa li atorga la capacitat de decidir sobre aquest polígon.
Fonts municipals van indicar que els preus que demana aquesta empresa per terrenys encara per desenvolupar superen de molt els de polígons ja urbanitzats com els d’Alcarràs i Bell-lloc, cosa que ha impedit materialitzar el projecte.
Les Borges Blanques només té ara el polígon industrial de les Verdunes, sense espai disponible des de fa anys per acollir noves empreses. Durant els primers anys d’aquest segle, l’ajuntament va posar en marxa el polígon dels Castellots per a grans empreses, on es troba la planta de Prefabricats Pujol, i també va provar d’impulsar sense èxit el de Vaca Roja. Aquest últim figura al POUM aprovat l’any 2018.
Davant de la impossibilitat de desenvolupar-lo, el consistori estudia la possibilitat de modificar la qualificació d’aquest sòl quan es compleixin deu anys de l’aprovació de la planificació urbanística municipal, a partir de l’any 2028.
Els primers documents del projecte contemplen també una zona de reserva de sòl per dedicar-lo a equipaments públics, que es planteja en terrenys adjacents a la zona esportiva.