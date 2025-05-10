El pregó més inclusiu pels 50 anys d’Alba obre la Festa Major de Maig de Tàrrega
Discurs coral de vuit usuaris de l'entitat fent un repàs d'aquest mig segle de trajectòria
Un pregó coral a càrrec de vuit usuaris de l’Associació Alba, entitat homenatjada pel seu 50è aniversari, ha obert aquest dissabte la Festa Major de Maig de Tàrrega, que s’allargarà fins diumenge vinent dia 18 de maig amb més d’una seixantena d’activitats.
La sala de plens de l’Ajuntament s’ha omplert per escoltar les intervencions de l’Albert, la Raquel, la Cristina, la Míriam, la Sheila, el Joel, el Miquel Àngel i la Clara, usuaris d’Alba, els quals han repassat el mig segle de vida de l’entitat a través de conceptes com la perseverança, les capacitats, la comunitat, la dignitat, l’educació, el treball, la solidaritat, l’acollida, la inclusió, l’empenta i el futur. Han fet referència a diferents moments històrics de l’Associació Alba com la creació d’actual escola al mateix temps que han apuntat que ja se’ls ha quedat petita, han recordat que l’entitat té cura del parc de Sant Eloi des de fa més de vint anys, han agraït la cessió dels terrenys per part del consistori per poder construir les actuals instal·lacions, la primera llar ubicada a l’alberg de Ca N’Aleix, l’acord per accedir al Palau dels Marquesos amb l’àrea de salut mental, els projectes de voluntariat europeus... i l’accés al treball gràcies al servei de bugaderia, que actualment dona feina a unes 70 persones, el famós rentador de cotxes o l’obrador de galetes El Rosal, entre altres. En aquest sentit, han demanat que l’Arrugat, el seu producte estrella, es converteixi en la galeta oficial de Tàrrega, juntament amb les Albades.
Ha estat un pregó històric perquè, per primera vegada, ha estat coral i també perquè ha comptat amb un servei d’interpretació de la llengua de signes, subtítols en directe i una rampa d’accés a la bancada per les persones amb cadira de rodes, amb l’objectiu de garantir la màxima accessibilitat.
L’Associació Alba també ha volgut agrair el suport de la ciutadania targarina i la col·laboració del consistori durant tots aquests anys per poder a dur a terme els seus projectes. Els diferents representants d’Alba també han celebrat la diversitat com un element bàsic de la nostra societat i han reclamat que la cultura sigui accessible per a tothom.
Es dona la circumstància que els vuit membres d’Alba que han ofert el pregó han participat del projecte ‘Connexions artístiques’, impulsat des de l’entitat, i que posa en contacte persones d’Alba amb professionals de l’art de tots els àmbits. En concret, tots ells han format part del curs ‘Comunicació en veu alta’ i la pràctica final ha estat el pregó de la Festa Major. Aquest taller de comunicació l’ha impartit la periodista Gemma Peris i que l’any passat va oferir el pregó com a directora de Ràdio Tàrrega.
Finalment, la directora de l’entitat, Maite Trepat, ha signat el llibre d’honor on ha volgut expressar "que aquest acte tan important de visibilització sigui una oportunitat per seguir somiant i construint el futur d’una ciutat oberta i inclusiva". Trepat ha qualificat l’acte com a “fet històric i un punt d’inflexió” tenint en compte que “fa 50 anys aquestes persones estaven tancades a casa seva i avui han estat les protagonistes en primera persona del pregó explicant l’esperit de superació de l’entitat”.
Per la seva banda, l’alcaldessa, Alba Pijuan, ha indicat que “temps enrere hauria estat impensable que poguéssim tenir un pregó com el d’avui i ens han demostrat que són un clar exemple d’inclusivitat”. L’alcaldessa ha afegit que “hem d’estar orgullosos de tenir una entitat com Alba que treballa per a la inclusió i la normalització de les persones amb altres capacitats”.
En acabar, l’alcaldessa ha fet entrega a l’Associació Alba d’una reproducció de l’escut de la ciutat per commemorar l’efemèride.
L’Associació Alba prendrà part en més actes de la Festa Major de Maig com han indicat en el pregó: “Transformem la societat i fomentem la inclusió fent la cultura accessible a tothom perquè ens dona felicitat”. Entre altres, estrenaran la gegantona inclusiva Nona, organitzaran el dinar de Festa Major i participaran en un taller de danses.