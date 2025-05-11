Pagesos per un dia: un grup de turistes viu l'experiència de collir albercocs a Aitona
Una vintena de visitants, principalment de l’àrea metropolitana de Barcelona, es van convertir en agricultors per un dia gràcies a la iniciativa de Fruiturisme
Aitona va celebrar ahir la seua primera 'collita turística' de la temporada de fruita amb la participació d’una vintena de turistes que van experimentar de primera mà les tasques agrícoles. Els visitants, procedents de diverses localitats catalanes però majoritàriament de l’àrea metropolitana de Barcelona, van tenir l’oportunitat de convertir-se en pagesos per un dia recollint albercocs sota supervisió professional.
L’activitat, organitzada per Fruiturisme, va permetre als participants endinsar-se en un camp d’albercocs acompanyats tant per un guia especialitzat com per un agricultor local. Durant la jornada, els improvisats recol·lectors van rebre instruccions precises sobre quines peces estaven en el seu punt òptim de maduració i quins n’havien de romandre en l’arbre alguns dies més, aprenent així els secrets d’una correcta collita fruitera.
Experiència agrícola per a urbanites
Aquesta iniciativa representa una nova proposta de turisme rural que combina l’experiència pràctica del treball al camp amb el gaudi de l’entorn natural lleidatà. Els organitzadors destaquen el valor educatiu de l’activitat, que permet a persones sense vinculació prèvia amb el sector agrícola comprendre la complexitat i el coneixement necessaris per obtenir fruita de qualitat.
La collita turística d’albercocs marca l’inici d’una sèrie d’activitats similars que es desenvoluparan al llarg de la campanya fruitera a la localitat, que busca posicionar-se com un referent de l’agroturisme a Espanya mitjançant la promoció dels seus productes locals i la divulgació de les tècniques tradicionals de cultiu.