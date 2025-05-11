CRIM
El suposat parricida dels Alamús hauria matat el seu pare per la venda d’una finca
És la principal hipòtesi dels Mossos, i l’acusat diu que la víctima li va demanar més dosis d’insulina
Els Mossos d’Esquadra sospiten que el suposat parricidi que va tenir lloc divendres als Alamús es va deure a la venda d’una finca, segons ha pogut saber aquest diari. Aquesta venda d’una propietat, que s’havia de negociar en part el mateix divendres, hauria estat el detonant de la tensió entre pare, J.A.A.R., de 69 anys, i fill, de 45, que, segons sospiten els investigadors, hauria acabat amb la vida del primer aplicant-li una sobredosi d’insulina –la víctima era diabètica– per causar-li la mort. L’acusat ha dit que va ser el seu pare qui li va demanar més dosis d’insulina (vegeu el
desglossament inferior). D’aquesta forma, el mòbil de l’homicidi seria econòmic, en el primer crim registrat aquest any a les comarques de Lleida. El cas l’investiga la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Ponent i presumiblement l’acusat passarà demà a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Lleida.
Víctima i arrestat són de Lleida i van adquirir recentment un habitatge a la partida Clotal, als afores dels Alamús, a uns dos quilòmetres d’aquesta localitat en direcció a Torregrossa.
En aquesta zona hi ha 8 o 9 habitatges construïts en dos camins sense sortida en forma d’L, tancats en els dos casos per una de les cases. Els Mossos van rebre cap a les 9.00 hores de divendres una trucada del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que atenia un home que patia una parada cardiorespiratòria, que va acabar morint.
Els agents dels Mossos d’Esquadra que van acudir al domicili haurien detectat indicis que la mort no s’havia produït per causes naturals sinó que podria tractar-se d’una mort criminal i la DIC es va fer càrrec del cas. A l’habitatge també es trobava el fill de la víctima, amb el qual es van entrevistar. Els investigadors van determinar que hi havia incoherències en les seues explicacions i, davant de les sospites que pogués haver causat la mort del seu progenitor, el van detenir com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi. També van fer una inspecció ocular de la casa i la resta de la finca, que va quedar precintada.
L’arrestat afirma que el seu pare li va demanar apujar la dosi
L’home arrestat per la mort del seu pare va explicar als Mossos d’Esquadra que va ser el seu progenitor el que dijous a la nit li va demanar que li subministrés una dosi amb més quantitat d’insulina perquè tenia un baix nivell de sucre a la sang a causa de la diabetis, segons van explicar a aquest diari fonts properes al cas. També va afirmar que feia temps que era l’encarregat d’administrar-li la mediació però no del control. Al seu torn, hauria informat que el seu progenitor es polimedicava i que no feia un seguiment adequat i rigorós de les seues patologies. També hauria explicat que mantenien una bona relació.
El cos de la víctima va ser portat a l’Institut de Medicina Legal de Lleida per practicar-li l’autòpsia. Hi haurà un informe preliminar i, en els propers mesos, un altre de complet que determinarà les causes de la defunció i què la va provocar. Si bé se sap que va morir per una aturada cardíaca, s’haurà de determinar què ho va causar.
Comarques
Maten un veí dels Alamús i els Mossos detenen un fill com a suposat autor del crim
Albert Guerrero