SUCCESSOS
Maten un veí dels Alamús i els Mossos detenen un fill com a suposat autor del crim
Els investigadors sospiten que el presumpte parricida, de 45 anys, va injectar una sobredosi d’insulina a la víctima, de 69. L’homicidi va ocórrer en una casa situada a uns dos quilòmetres de la localitat
Els Mossos d’Esquadrta van detenir ahir al matí un veí dels Alamús acusat de matar poques hores abans el seu pare en una casa ubicada als afores d’aquesta localitat, a uns dos quilòmetres en direcció a Torregrossa. Els investigadors sospiten que el presumpte homicida va aplicar al seu pare una sobredosi d’insulina per causar-li la mort, encara que aquest extrem haurà de ser confirmat a partir de les diligències que es practicaran a partir d’ara per aclarir el crim.
Es dona la circumstància que la víctima i el presumpte parricida portaven poc temps residint als Alamús. La víctima, d’inicials J.A., tenia 69 anys, i el detingut en té 45. Són de Lleida i van adquirir recentment un habitatge a la partida Clotal, als afores dels Alamús, a uns dos quilòmetres d’aquesta localitat en direcció a Torregrossa. En aquesta zona hi ha 8 o 9 habitatges construïts en dos camins sense sortida en forma d’L, tancats en els dos casos per una de les cases.
Els Mossos d’Esquadra van rebre cap a les 9 del matí d’ahir una trucada del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) en la qual es requeria un servei en un d’aquests habitatges per atendre un home que patia una parada cardiorespiratòria. Les maniobres efectuades pels efectius del SEM no van poder evitar la mort de la víctima. Els agents dels Mossos d’Esquadra que van acudir a la casa van apreciar indicis que la mort no s’havia produït per causes naturals. Pel que sembla, els investigadors sospiten que el presumpte parricida va aplicar a la víctima una sobredosi d’insulina amb la intenció de causar-li la mort. Aquest extrem haurà de ser confirmat o desmentit per la investigació.
Aquest és el primer homicidi que es registra aquest any a les comarques de Lleida. L’any passat n’hi va haver tres, un a Oliana, un altre a Alcarràs i un tercer a Vilanova de la Barca, aquest últim per part d’un presumpte assassí en sèrie.
LES CLAUS
- Els Mossos d’Esquadra van apreciar indicis que una mort registrada ahir en un habitatge dels Alamús no era natural i van detenir com a sospitós el fill de la víctima.
- Els investigadors sospiten que el presumpte homicida va aplicar al seu pare una sobredosi d’insulina, un extrem que haurà de confirmar o desmentir la instrucció.
- Pare i fill són de Lleida i portaven poc temps vivint als Alamús.