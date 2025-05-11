TRIBUNALS
El Suprem retorna la pensió a un edil de Cava retirada al cobrar 290 euros com a regidor
La Seguretat Social li va treure la paga d’incapacitat permanent total a Miquel Dalmau i li reclamava els 4.000 euros que havia percebut. L’Estat encara pot recórrer la sentència al TSJC
El regidor de Cava Miquel Dalmau Tramunt, al qual l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) havia retirat la pensió d’incapacitat permanent total (IPT) al cobrar una petita remuneració mensual a temps parcial com a edil, ha guanyat l’Estat en els tribunals. I el més curiós del cas és que ho ha aconseguit defensant-se ell mateix després de treure’s la carrera de dret als 66 anys d’edat. L’Estat li va retirar el pagament de la prestació per incapacitat, de 943 euros, al considerar que era “incompatible amb un càrrec públic representatiu amb caràcter retribuït”, d’acord amb l’article 3.2 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Dalmau es va presentar a les eleccions municipals del maig del 2023 per a la llista Hi Som Per Els Tres-Acord Municipal (associada a ERC), i és un dels tres edils del municipi més petit del Pirineu i de Lleida, amb 39 habitants, i un dels més petits de Catalunya, amb una dedicació parcial.
La sentència del jutjat social número 1 de Lleida, a la qual ha tingut accés aquest diari, “estima totalment” la demanda interposada per Dalmau contra l’INSS i contra la Tresoreria General de la Seguretat Social i “deixa sense efecte les resolucions dictades per l’INSS sobre la suspensió de pensió i reintegrament de prestacions indegudes”, declarant el dret de l’edil a “continuar percebent la prestació d’incapacitat permanent total per a la professió habitual del 75% de la Base Reguladora, 1.018,77 euros amb les seues revaloritzacions”. Detalla que té dret a cobrar la pensió completa com estableix la llei si, com en el seu cas, “per edat, falta de preparació general i circumstàncies socials i laborals”, l’afectat té “dificultats per obtenir treball en una activitat diferent a l’anterior”. L’home acumula diversos problemes de salut, com insuficiència pulmonar i patologia cardíaca.
La resolució destaca també que la incapacitat compleix la funció de substituir el que es cobra per treballar i la pèrdua d’ingressos generada per la impossibilitat de fer-ho. Per a l’edil, la ITP “no és una remuneració, sinó una indemnització per la pèrdua de la capacitat de treballar”. L’INSS li reclamava també el reintegrament de 4.000 euros de la prestació que va cobrar “de manera indeguda”, però després de la sentència no haurà d’abonar-los.
“Estic molt satisfet, amb reserves, perquè no ha acabat”
Quan la demanda sigui ferma, Miquel Dalmau assegura que tornarà a sol·licitar el règim parcial. L’INSS ha anunciat la presentació d’un recurs de súplica al TSJC. “La part demandada ho ha anunciat i tenen deu feiners per fer-ho des del dia 6 que vaig rebre la sentència”, “estic convençut que el presentaran perquè a ells no els costa ni un euro continuar lluitant”, va considerar. Per a l’edil, la sentència “és una satisfacció però amb reserves perquè no és el final i encara no és ferma”.
Dalmau va explicar que el procés “ha estat molt dur i anguniós perquè durant més d’un any m’he hagut de mantenir amb un ingrés de 290 euros, una xifra molt per sota de la renda mínima de subsistència, i és una cosa que no desitjo a ningú”, va dir. “El procés l’he tirat endavant perquè he pogut defensar-me jo mateix, perquè econòmicament no hauria pogut costejar-me un advocat extern”, va concloure.