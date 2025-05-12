El cap dels Bombers a Lleida: "Els pagesos són els jardiners del territori"
Entrevista a Joan Josep Bellostas, Cap de la Regió Emergències Lleida
Fa una setmana hi va haver un incendi mortal en una casa a Tàrrega. Què se sap d’aquest cas?
Està en investigació. Però sabem que era un habitatge amb molta càrrega de foc, amb presència de llibres i materials combustibles.
Quin balanç fan de la temporada de focs en habitatges?
Ha estat una temporada dins de la normalitat. Els incendis domèstics es concentren a la tardor i l’hivern, sobretot a causa dels sistemes de calefacció i les xemeneies. Les cuines són una de les principals fonts d’incendis, ja sigui per distracció, com deixar menjar al foc sense vigilància, o per sobrecàrregues elèctriques. Insistim molt a mantenir netes les xemeneies i a instal·lar detectors de fum, que poden salvar vides.
Hi ha bastant desconeixement sobre com actuar en cas d’un incendi a casa. Quina és la manera correcta de reaccionar?
El fum mata més que el foc. Si un incendi afecta l’escala de l’edifici o un espai comú, cal confinar-se a casa, tancar portes i fer-se visible des d’una finestra. Obrir finestres on hi ha foc o intentar sortir per una escala plena de fum pot ser mortal.
Què pot explicar de les dificultats dels focs als cotxes elèctrics?
Són molt complexos d’apagar si la bateria es veu involucrada. Poden necessitar entre 10.000 i 15.000 litres aigua, cinc vegades més que un cotxe convencional. A més, poden reactivar-se.
Per això serà necessari regular millor on es poden carregar, especialment en espais tancats com els aparcaments subterranis.
Quina previsió tenen per a la campanya forestal d’estiu?
Després d’una primavera plujosa la situació és bona. Però caldrà estar atents a dos situacions de risc: els vents i les onades de calor. El gran problema és la simultaneïtat de grans incendis en diferents zones que superin la capacitat d’extinció.
I com valoren la campanya agrícola prèvia?
Fonamental. Els pagesos són els jardiners del territori. La seua feina manté un paisatge en mosaic que evita la continuïtat de la massa forestal. Durant els incendis, fins i tot poden ajudar a controlar els flancs amb els treballs dels tractors. També ens donen suport logístic, portant-nos aigua o ajudant en zones de difícil accés.
